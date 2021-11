INVITÉ RTL - Coronavirus : Olivier Véran écarte la généralisation de la dose de rappel

La campagne de vaccination pour la troisième dose de rappel pour les plus de 50 ans est ouverte. Mais qu'en est-il du reste de la population ? Invité de RTL ce jeudi 18 novembre, Olivier Véran a indiqué pour l'instant cette option n'était pas sur la table.

"Un rappel de vaccin c'est une nouvelle exposition à une partie du virus pour fabriquer des anticorps (...) Au bout de quelques mois, au moins six mois pour les personnes âgées, on vous injecte à nouveau un vaccin pour réapprendre à votre organisme à fournir ces anticorps si le virus arrive", explique le ministre de la Santé.

"Pour les personnes plus jeunes, le système immunitaire a une mémoire plus longue. Pour l'instant, on est à quelques mois seulement de la vaccination des trentenaires, rappelle Olivier Véran. Si dans la durée, nous voyons qu'il y a une baisse de la mémoire de l'organisme pour fabriquer des anticorps, à ce moment-là on dira aux gens de recevoir un rappel". Le neurologue ajoute que très peu de pays ont généralisé la troisième dose de vaccin à toute leur population. "Je n'en ai pas la démonstration scientifique", a-t-il ajouté.