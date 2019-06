et AFP

publié le 28/06/2019 à 12:23

La Haute autorité de santé a tranché ce vendredi 28 juin, elle se prononce en faveur du déremboursement de l'homéopathie. Agnès Buzyn attendra sans doute quelques semaines avant de prendre une décision définitive mais a déjà prévenu qu'elle suivrait l'avis des experts.

Après avoir analysé les effets des médicaments homéopathiques pour des pathologies différentes telles que l'anxiété, les verrues ou encore les infections respiratoires, la commission de la transparence a considéré qu'ils "n'ont pas démontré scientifiquement une efficacité suffisante pour justifier d'un remboursement".

La Haute autorité de santé justifie sa décision pour quatre raisons. Il n'y aurait aucune "preuve de l'efficacité" de l'homéopathie et "pas de nécessité de recourir systématiquement à ces médicaments pour traiter des pathologies sans gravité ou qui guérissent spontanément". Il n'y aurait pas non plus "d'étude robuste permettant d'évaluer l'impact" de l'homéopathie "sur la qualité de vie des patients", ni "d'impact (...) sur la consommation d'autres médicaments, la diminution du mésusage, le nombre d'hospitalisations, les retards à la prise en charge ou sur l'organisation des soins", indique-t-elle sur son site internet.

Actuellement, certains médicaments sont remboursés à 30 % par la Sécurité sociale à la faveur d’un régime dérogatoire, leur efficacité n’ayant pas été évaluée scientifiquement jusqu’à présent. En 2018, cela a représenté 126,8 millions d’euros sur un total d’environ 20 milliards d’euros pour l’ensemble des médicaments remboursés, précise l’Assurance-maladie.