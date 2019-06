Louise Malnoy, Sylvain Thizy et Martin Gabriels

Crédit Média : RTL | Date : 28/06/2019

publié le 28/06/2019 à 06:39

Le débat entre les pro et anti homéopathie fait rage depuis des années, les personnes contre cette pratique prônant son déremboursement. Sur cette question, la Haute Autorité de Santé va trancher ce vendredi 28 juin. Et sauf surprise, elle ira dans ce sens.

De son côté, la ministre Agnès Buzyn attendra sans doute quelques semaines avant de prendre une décision. Le temps, dit-elle, de laisser passer la canicule. Mais elle a déjà prévenu qu'elle suivrait l'avis des experts. Mais quelles seraient les conséquences de la fin du remboursement de l'homéopathie ?

La première, c'est la pénalisation des patients les plus modestes, les laboratoires étant libres de fixer leurs prix, sans oublier une TVA qui va passer de 2,1 à 10%. En France aujourd'hui, un tube de granules coûte en moyenne 2 euros. En Italie, où l’homéopathie n'est pas remboursée, c'est 4 fois plus.

Autre perspective dénoncée par les syndicats de médecins homéopathes, voir les patients se tourner vers des traitements plus lourds, avec des risques d'interactions médicamenteuses plus élevés. Ce qui entraînerait mécaniquement de nouvelles dépenses pour l'assurance maladie. Actuellement, les patients suivis par un homéopathe prendraient 2 fois moins d'antibiotiques et 3 fois moins de psychotropes pour un résultat clinique équivalent.

Enfin et là c'est le souci de nombreux professionnels de santé, c'est de voir certains irréductibles recourir à des médecines parallèles hors de tout contrôle médical.

