publié le 27/03/2019 à 18:19

C'est un sujet qui ne cesse de diviser. Médecine alternative efficace pour les uns, simple placebo en tube pour les autres… En mars dernier, 124 professionnels de santé avaient signé une tribune dans Le Figaro pour dénoncer le remboursement partiel de ces petites pilules, à hauteur de 30% actuellement.



Cette fois, c'est l'académie de médecine et l'académie de pharmacie qui a émis sa position sur le sujet. Ces professionnels considèrent que cette médecine douce n'est pas un médicament, qu'elle relève plus de l'effet placebo.

Dans ce contexte, Agnès Buzyn, plutôt sceptique sur cette question, a demandé une évaluation scientifique précise à la Haute autorité de santé (HAS) afin de savoir s'il y a bien un impact médical de l'homéopathie.

Le calendrier et la méthode d'évaluation qu'adoptera la commission de la transparence, organisme chargé de juger si le remboursement d'un médicament est ou non justifié, est dorénavant connu. Ses travaux auront lieu en avril et en mai, avec l'audition des parties prenantes (professionnels de santé, patients...), l'examen du dossier (préparé sur la base de la littérature scientifique et des données communiquées par les laboratoires) puis l'adoption d'un premier avis.



La HAS doit rendre son verdict en juin prochain. En cas d'avis négatif sur les réels effets de l'homéopathie, le remboursement pourrait donc disparaître dans les mois prochains.