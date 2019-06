Soleil : Michel Cymes vous aide à prendre soin de votre décolleté

publié le 28/06/2019 à 08:56

La saison estivale commence et la tentation est grande de mettre en avant le décolleté. Mais attention mesdames : entre le cou et la poitrine, la peau est particulièrement fine, donc fragile. À cet endroit du corps, la peau est pauvre en glandes sébacées, qui produisent le sébum lequel limite le dessèchement de la peau. Prenez donc soin de votre décolleté, surtout au soleil.

Mais que faut-il faire pour protéger du dessèchement, et donc du vieillissement ? La première chose est de stopper les UV (ultraviolets). Vous penserez donc à vous protéger avec une crème solaire indice 50. Mais il ne faut pas le faire uniquement quand vous lézardez sur la plage. Vous devez aussi y penser quand vous êtes habillées et que vous allez vous balader dès lors que votre décolleté est à l'air libre, avec un tee-shirt échancré ou une chemise ouverte.

Autre conseil : s'hydrater. C'est impératif pour que votre décolleté ne soit pas ridé, paraisse toujours jeune. Mettre de la crème, ça ne se fait pas en 30 secondes : il faut prendre le temps de masser en faisant des gestes circulaires. C'est une manière, outre d'hydrater, de stimuler la production de collagène, une protéine qui permet à votre peau d'être plus résistante et plus élastique. Massez environ 5 minutes. Ça peut paraître long mais ces 5 minutes de "perdues" vous ferons gagner des années sur le décolleté.

Les deux erreurs à éviter absolument

C'est en effet un endroit fragile où la peau n'est pas soutenue et fatalement, se ramollit plus vite, surtout si vous commettez les deux erreurs les plus courantes.

La première, c'est de n'asperger son décolleté qu'avec de l'eau chaude sous la douche. C'est à éviter, sauf si vous voulez détendre votre peau et lui donner un aspect fripé. Ne terminez jamais une douche sans un bon petit jet d'eau froide.

La seconde erreur consiste à vaporiser du parfum ou de l'eau de toilette directement sur la peau. Or, ils contiennent de l'alcool, qui assèche. Et en plus, ça peut laisser des tâches de pigmentation si vous vous exposez au soleil.