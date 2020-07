Fortes chaleurs : les conseils de Michel Cymes pour éviter l’insolation

publié le 02/07/2020 à 09:47

C’est incontestablement l’un des plus grands pièges de l’été. On a beau le savoir, rien n’y fait, on enregistre chaque année toujours autant d’insolations. Attraper une insolation s'explique par le fait que vous avez eu la tête au soleil pendant une durée trop longue et que votre cerveau est atteint, ce qui peut être dangereux.

On a tendance à l’oublier mais l’insolation est un trouble neurologique qui survient parce que les infrarouges du soleil ont réchauffé une partie de votre cerveau, lequel n’est pas parvenu à redistribuer correctement la chaleur dans l’ensemble de l’organisme. Cela peut générer des nausées, des vomissements, de la fatigue pet même aller jusqu'à une perte de connaissance.

Avec l'arrivée des fortes chaleurs, il faut savoir se montrer préventif et si l’un de vos proches est rouge, qu’il vous semble déshydraté ou qu’il se plaint d’avoir mal à la tête, mettez-le tout de suite à l’abri parce qu’il peut justement souffrir d'un début d'insolation. La première chose à faire est de trouver un endroit frais avant de lui hydrater le visage, avec un brumisateur par exemple.

Évitez les vêtements noirs et certains médicaments

Certains comportements sont à éviter en cas d'insolation comme le fait de plonger dans la piscine parce que votre organisme pourrait ne pas apprécier un brusque changement de température, ce qui vous mènerait droit au malaise et, dans le cas où vous êtes seul, pourrait vous mettre gravement en danger.

Inutile de rappeler que le meilleur moyen pour ne pas souffrir d’une insolation, c’est d’éviter de l’attraper et voici la marche qu'il faut suivre. Premièrement, il ne faut s'exposer au soleil qu'à dose très homéopathique et s'habiller avec des vêtements amples en évitant ceux de couleur noir, qui absorbent la chaleur.

Ensuite, munissez-vous d'une casquette, d'un foulard, d'un chapeau de paille ou même d'un sombrero, pour ne pas rester le crâne exposé au rayonnement du soleil. Il faut également savoir que certains médicaments, comme les diurétiques, souvent prescrits en cas d’hypertension ou d’insuffisance cardiaque, aggravent la déshydratation.

D’autres médicaments, comme les neuroleptiques, les antimigraineux et les antihistaminiques, empêchent le corps d’éliminer la chaleur interne et diminuent donc la transpiration, dont le rôle est précisément de réguler la température du corps. Si vous êtes sous traitement, n'hésitez pas à demander des conseils à votre médecin avant de partir pour des vacances ensoleillées.