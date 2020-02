publié le 27/02/2020 à 08:50

"Je suis fatigué !". Combien de fois avez-vous prononcé ou entendu ces mots ? Si vous ne l’avez pas entendu 100 fois, vous ne l’avez jamais entendu. Le fait est que la fatigue est la plainte la mieux partagée du monde. On en connait les causes : le manque de sommeil bien sûr, mais aussi les problèmes financiers, le surmenage, les conflits relationnels, la charge de travail, le stress généré par les technologies numériques et tant d’autres.

À chaque problème, à chaque personne, correspond une solution. Mais on peut quand même essayer de faire le tri entre ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter de faire pour réduire les risques d’avoir l’impression de vivre sur les rotules.

En clair, il y a tout un certain nombre de choses à avoir en tête, au quotidien, si l’on veut augmenter ses chances d’être en forme.

1 - Mieux dormir

Commençons par le sommeil. Il faut dormir au minimum 7 heures par nuit. Ce que je vous dis là est théorique. Mais franchement, si vous avez la possibilité d’organiser votre vie pour qu’il en soit ainsi, n’hésitez pas. Parce que tant de problèmes découlent du manque de sommeil : l’obésité, le diabète, certaines maladies cardiaques, l’augmentation du risque d’AVC.

Donc 7 heures minimum. 7 heures auxquelles, dans l’idéal, vous ajoutez une sieste d’environ ½ heure dans la journée. Si c’est possible, là encore, saisissez l’occasion. Mais faites-le entre 13 et 15 heures, après avoir déjeuné.

2 - Mieux manger

Pour déjeuner, voici à quoi ressemble le repas idéal. D'abord, pas de repas adapté à nos besoins sans légumes, qu’il soit crus ou cuits. Il vous faut aussi une portion de féculents (pâtes, pain, pomme de terre, etc.) et une source de protéines (viande, œuf ou poisson).



À ces 3 piliers que sont les légumes, les féculents et les protéines, s’ajoutent les fruits et les produits laitiers. Si vos apports journaliers ressemblent à ce que je viens d’énumérer, vous vous mettez automatiquement dans de bonnes dispositions pour être en forme.



A contrario, il y a des choses qui, en matière d’alimentation, vous fusillent systématiquement. Vous savez que si vous les faites, vous le paierez. À éviter, donc :



- Sauter le petit déjeuner

- Boire plus de 5 cafés par jour

- Boire du vin à midi

- Préférer les sodas à l’eau claire

- Manger gras le soir

- Déjeuner ou dîner en moins de 20 minutes.

3 - Faire du sport

Et n'hésitez pas à compléter ces principes par une activité sportive. Dans la journée, vous devez trouver le moment de marcher pendant une ½ heure minimum. Par ailleurs, faîtes en sorte de caler au moins 2 séances de sport par semaine. S’il vous reste un peu de place pour quelques séances de gainage abdominal, ne vous faites pas prier.

4 - Ne pas prendre de douches trop chaudes

Et pour finir, il y a la douche. On prend souvent des douches trop chaudes et trop longues… Quand la température de l’eau est supérieure à 39 degrés, ça fatigue l’organisme. Donc, à l’avenir, tournez un peu plus le robinet bleu et un peu moins le robinet rouge. Et surtout, ne restez pas 20 minutes sous l’eau.