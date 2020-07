Méduses : que faire en cas de piqûre ? Les conseils de Michel Cymes

publié le 01/07/2020 à 09:51

Ce mercredi 1er juillet, Michel Cymes vole au secours de tous ceux qui auront la malchance de croiser une méduse au cours de l’été, parce que la saison estivale n’en est qu’à ses balbutiements et que les méduses ont tout l’été pour se manifester, partir, revenir et, à l’occasion, vous gratifier d’une piqûre qui vous passera sans doute l’envie de vous baigner.



Pour ceux qui ont déjà goûté à ce petit plaisir, ça peut être douloureux et laisser des traces sur la peau, un peu comme si l’on vous avait donné des coups de fouet… Et en cas de piqûre, la question se pose : que faire ? Parce que figurez-vous qu’il existe une légende tenace selon laquelle il faudrait uriner sur la piqûre de méduse pour se débarrasser de la douleur.



Alors, je pourrais vous dire que si vous vous faites piquer dans le dos ou sur l’épaule, il va falloir être souple pour passer à l’acte. À moins que vous ayez sous la main une âme charitable prête à vous aider, mais bon… J’imagine la scène sur la plage : 'Bonjour, est-ce qu’on pourrait se mettre dans un coin pour que vous uriniez sur ma piqûre ?' Pour tout vous dire, je ne le sens pas du tout parce que : au mieux, ça ne sert à rien, au pire, ça accentue la douleur en faisant éclater les capsules urticantes laissées par les tentacules de la méduse.

Une légende issue de la série Friends

Cette légende selon laquelle il faut uriner sur la piqûre vient d’une série télévisée diffusée dans les années 90, la série Friends. Dans l’un des épisodes, l’un des personnages se livre à ce cérémonial en promettant que tout ira mieux. Mais comme vous le savez, il ne faut pas croire ce qu’on dit à la télé, surtout quand c’est dans une série… Mieux vaut écouter ce qui se dit à la radio.



En réalité, en cas de piqûre, d’abord, vous rincez la piqûre à l’eau de mer. Je dis bien à l’eau de mer, n’utilisez pas d’eau douce. Le nettoyage se fait sans frotter. S’il y a des tentacules, vous les enlevez. Évitez de le faire à mains nues, ça paraît évident mais je préfère le rappeler.

Contre la douleur, le bicarbonate de soude

Ensuite, mettez du sable sur la partie touchée et laissez sécher. Une fois que c’est sec, vous enlevez le sable en utilisant un bout de carton rigide ou une carte de crédit. Enfin, après avoir fait tout ça, vous immergez la piqûre dans de l’eau chaude. Une eau à 45 degrés, c’est parfait. Vous faites ça pendant une demi-heure. Ça suffit, en général, pour que le venin perde ses propriétés.



Et si la douleur persiste, vous prenez du paracétamol. Vous pouvez aussi utiliser un produit dont j’ai déjà eu l’occasion de vous vanter les mérites : le bicarbonate de soude. Vous prenez le bicarbonate, vous le mélangez avec un peu d’eau de mer, ça donne une bouillie que vous appliquez pendant 5 ou 10 minutes sur la zone touchée. Et ensuite vous rincez, mais toujours à l’eau de mer. Voilà pour le dispositif anti-méduses dont j’espère que vous n’aurez pas à l’utiliser…