Canicule : 3 conseils à suivre pour résister aux fortes chaleurs

La France s'apprête à vivre son deuxième épisode caniculaire de l' été 2019. À partir du lundi 22 juillet, les températures vont fortement augmenter sur l'ensemble de l'Hexagone, prévoit Météo France. Moins longue que la première canicule, cette vague de chaleur va faire monter le mercure jusqu'à 40 degrés dans le Sud.

Au plus fort d'un épisode caniculaire, si vous n'avez pas de climatiseur ou que vous ne souhaitez pas en mettre pour des raisons écologiques, un coup de chaleur peut arriver. Sur son site internet, Météo France rappelle les symptômes : "une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance".

Pour éviter ces coups de chaleur, il est recommandé de maintenir autant que possible son corps au frais, d'adapter son alimentation et de limiter votre activité physique. Le gouvernement rappelle certains conseils de base.

1. Maintenir son corps au frais

La plus basique des règles : porter des habits amples, légers et clairs. Sachez que le coton est une matière qui laisse passer l'air et absorbe la transpiration.

Si vous êtes chez vous, vous pouvez prendre des petites douches rapides et fraîches (mais pas froides).

Pour garder votre habitation au frais, vous pouvez combiner l'utilisation de brumisateur et de ventilateur et maintenez vos stores baissés. Relevez-les une fois le soleil couché et ouvrez les fenêtres. Vous pouvez également accroché un linge humidifié pour que l’évaporation refroidisse l’atmosphère de votre pièce.

2. Adapter son alimentation

Pensez à boire régulièrement, même sans ressentir de sensation de soif. Éviter les sodas et autres boissons sucrées et surtout l'alcool.





Préférez les fruits et légumes crus et les plats froids. Si une cuisson est nécessaire, le gouvernement conseil d'opter pour "celle qui peut être effectuée hors de toute surveillance afin de ne pas être en contact avec une source de chaleur".

3. Limiter son activité physique

Si vous ne pouvez pas rester au frais chez vous ou que vous n'êtes pas au bord d'une piscine, il est préférable de limiter au maximum son activité physique. Le sport n'est pas proscrit mais il est préférable de choisir les heures les plus fraîches de la journée. Si vous êtes contraint de vous déplacer en extérieur, essayer de rester à l'ombre. Vous pouvez également mouiller votre t-shirt ou votre casquette avant de les enfiler.



Un décret de 2008 précise les conditions de travail des travailleurs exposés aux conditions climatiques. "Les travailleurs disposent soit d’un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d’y porter atteinte, soit d’aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes" précise donc l'article 3 du texte.

