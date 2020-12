Fêtes de fin d'année : comment retrouver des proches en Ehpad ?

publié le 22/12/2020 à 14:20

Les fêtes de fin d'année seront contraintes par le coronavirus. Pour autant, il reste possible de passer les fêtes avec des personnes âgées vivant en Ehpad, à condition de respecter certaines règles.

La première chose à savoir, c'est que les règles sont définies par l'établissement, et peuvent donc varier : il faudra donc avant tout vous renseigner auprès de l'Ehpad en question. Par ailleurs, comme l'explique la Haute Autorité de Santé (HAS), les visites "peuvent être suspendues temporairement dans tout ou partie de l’établissement" en cas de survenue de cas de Covid-19.

Pour visiter un proche en Ehpad, ou l'accueillir chez soi, il faut d'abord informer l'établissement pour prendre un rendez-vous. Un test de dépistage "ne peut pas être exigé pour les visiteurs en Ehpad", indique la HAS dans un document de recommandations du mois de décembre. Il est néanmoins "fortement recommandé" par l'Agence régionale de Santé (ARS) en Île-de-France, moins de 72 heures de la rencontre.

Le test, pas obligatoire mais "fortement recommandé"

Il est important de comprendre qu'un test négatif ne vous exempte pas du respect des gestes barrières, et en particulier du port du masque. Le test peut être un faux négatif, ou vous pouvez vous être contaminés après. Dans le doute, mieux vaut ne pas exposer les personnes âgées, qui sont particulièrement vulnérables face au virus. Surtout, il faut limiter ses interactions sociales en amont de la rencontre.

En cas de symptômes de la Covid-19 (toux, fièvre, fatigue...) ou si vous êtes cas-contact, la HAS conseille de reporter sa visite.

Le jour J, il faudra respecter les règles de l'établissement et les gestes barrières : masque, lavage des mains, aération des pièces, distanciation physique y compris pendant les repas...

Désinfecter, désigner une personne pour le service...

Si vous recevez une personne âgée chez vous, l'ARS Île-de-France a publié le 18 décembre dernier, un document avec des recommandations pratiques. Elle conseille notamment de procéder à un "nettoyage renforcé du logement", en désinfectant régulièrement avec des lingettes les poignées de porte, les rampes d'escalier, ou encore les toilettes.



Mettre de la solution hydroalcoolique à disposition dans toutes les pièces permet aussi de rappeler à tout le monde l'importance du lavage des mains. L'ARS invite aussi à remplacer les essuies mains "par de l’essuie-tout jetable", ou encore à porter le masque pendant la préparation des repas.

Il est aussi utile de supprimer du repas les aliments en vrac, qu'on va chercher avec les mains dans une même assiette, comme lors de l'apéritif, et de désigner une personne responsable du service, pour ne pas toucher tous les mêmes ustensiles.

"Mimer tous les gestes d’affection et de tendresse"

Il peut parfois être difficile de respecter tous ces gestes avec les personnes âgées, qui peuvent par exemple mal entendre quand on se trouve à distance. Dans ce cas, la HAS conseille de s'assurer du port des prothèses auditives de la personne âgée, mais aussi de

parler "plus fort sans durcir votre ton et sans retirer votre masque".



Il faudra aussi abandonner les bisous et autres câlins, la HAS propose donc de "mimer tous les gestes d’affection et de tendresse". "Même avec un masque chirurgical, un sourire peut se lire sur votre visage", indique l'institution. Si votre proche âgé a des difficultés dans la communication, vous pouvez aussi choisir de porter des masques transparents.



Enfin, après les retrouvailles, il faudra aussi informer l'Ehpad de la santé de votre proche, de tout symptôme éventuel, mais aussi de démonstration d'anxiété ou de malaise.