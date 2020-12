publié le 13/12/2020 à 06:22

Le gouvernement a dévoilé un protocole applicable du 15 décembre au 3 janvier qui prévoit des sorties autorisées à titre exceptionnel avec tests PCR ou antigéniques avant le retour en chambre. Le nombre de visites pourraient être revu à la hausse, un vrai soulagement pour les familles.

Aline sort d'un Ehpad de Toulouse où réside sa mère, elle vient la voir une fois par semaine et d'habitude Noël c'est ici que cela se passe : "On est jamais sortis même à Noël c'est moi qui venait à l'Ehpad déjeuner avec elle."

Les nouvelles mesures permettent aux résidents de sortir mais à leur retour le test sera obligatoire et ils ne pourront pas participer aux activités de la maison. Aline a déjà fait son choix : "Je ne la sortirai pas de l'Ehpad parce que je ne tiens pas non plus à ce qu'elle soit confinée dans sa chambre les sept jours qui suivent. Ce serait trop difficile, elle a déjà été confinée en chambre car elle était cas contact."

