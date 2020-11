Cyril Lignac vous livre ses astuces pour un apéritif simple et rapide

publié le 04/11/2020 à 10:46

Pour l'apéritif il y a plusieurs façons de faire. On peut faire par exemple un apéritif dinatoire et ensuite passer à table pour un bon plat mijoté.

D'abord, on peut faire un cake au jambon et aux olives : on le coupe en tranches et on le sert tiède. Il faut du jambon blanc, 150g d'emmental ou de comté, 15 olives à couper en deux. Pour la pâte, 200g de farine, deux sachets de levure dans lequel on met 4 œufs, 20cl de lait, 10cl d'huile d'olive. On le cuit au four, on fait des petites tranches et on pose sur un assiette juste tiède.

Puis, c'est la saison des châtaignes. On peut faire un velouté de châtaigne dans des petites verrines avec 210g de châtaignes à faire revenir avec des oignons. Il faut mouiller avec un peu de lait et de crème, laissez mijoter et mixez puis versez dans de petites verrines, avec des croûtons et des copeaux de foie gras.

Pour voyager, il y a aussi le guacamole. Des avocats écrasés, oignons, échalotes, piment d'Espelette, coriandre et du citron vert. Avec tout cela on boit du vin blanc, du champagne ou un petit cocktail.