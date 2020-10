iStock / Getty Images Plus

Durée : 36:46 | Date : 25/10/2020

publié le 25/10/2020 à 11:23

L'accident vasculaire cérébral (AVC) est une urgence médicale absolue, dont les chiffres font froid dans le dos. En France, il faut savoir que ce type d'accident survient toutes les quatre minutes et est la première cause de handicap acquis à l'âge adulte. Faisant partie des premières causes de décès en France, l'AVC comporte des symptômes qui surviennent soudainement.

Deux scénarios se présentent aux personnes victimes d'un accident vasculaire cérébral. Le premier est ce que l'on appelle l'infarctus cérébral qui correspond à l'occlusion d'une artère par un caillot et qui est le plus répandu. L'autre type d'AVC correspond à l'hémorragie, qui s'explique par la rupture d'une artère dans le cerveau.

Dans les deux cas, le cerveau est brutalement privé de sang, ce qui devient une urgence médicale absolue. Plusieurs signes peuvent alerter des risques d'AVC chez l'un de vos proches ou vous-même et sauver la vie.

Parmi les symptômes, on retrouve notamment une déformation de la bouche avec la lèvre qui tombe d'un côté. Cela se traduit pour la victime par un engourdissement et une faiblesse d'un côté du visage qui ne lui permet plus de sourire. Une faiblesse du bras ou d'une jambe est aussi un symptôme de l'AVC, tout comme la difficulté d'élocution ou de compréhension.

Pour mémoriser ses symptômes, l'acrostiche VITE, peut vous aider. V comme visage paralysé, I comme impossible de bouger un membre, T comme trouble de la parole et E comme éviter le pire, en composant le 15.