Une minute de sourire par jour aide à se sentir mieux

publié le 31/08/2019 à 09:57

Une minute, oui, juste une minute pour sourire ou faire sourire. Vous n’imaginez pas à quel point cela change la vie. C‘est bien simple : quand vous aurez commencé vous ne pourrez plus vous arrêter. Être responsable du sourire de quelqu’un est une expérience aux effets bienfaisants extraordinaires. En plus, cela ne coûte rien et ne demande aucun effort.

Le must, c’est d'adresser un sourire à quelqu’un qui a l’air de passer un moment dont il se passerait bien. Réussir à obtenir un sourire qui fait briller sa petite flamme à l’intérieur de lui, même quelques secondes, ça n’a pas de prix. Le summum, c’est d’offrir un sourire les jours où vous en avez le moins envie de sourire, ou même pas du tout.

Alors oui, on sait que nous vivons dans des sociétés de plus en plus dures où offrir un sourire à un inconnu peut être mal interprété ou prêter à confusion, surtout si vous êtes une femme. Mais faites l’expérience, par exemple en laissant traverser un piéton tout en lui souriant ou en tenant la porte à la personne derrière vous. Vous verrez que vous obtiendrez un sourire en retour. Et développer cette bienveillance vous fera un bien fou.