Coronavirus : comment se préparent les Ehpad à la vaccination ?

publié le 17/12/2020 à 07:15

La campagne de vaccination devrait, d'après le Premier ministre, commencer dès la fin du mois. Les résidents des Ehpad, fragiles face au coronavirus, seront les premiers concernés par cette campagne.

"On pourra procéder sans aucun doute à quelques vaccinations dans la dernière semaine de décembre mais le gros de la campagne de vaccination des 7.000 Ehpad de France interviendra plus sûrement au tout début du mois de janvier", explique Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du Syndicat National des Etablissements et Résidences privées pour personnes âgées.

"On a d'abord en attente l'autorisation de mise sur le marché qui devrait intervenir en tout début de semaine prochaine avec surtout une recommandation de la HAS (Haute Autorité de Santé) qui va nous donner les indications et contre-indications", souligne-t-elle par ailleurs.



Le consentement, un point flou

Avec ces informations, le SYNERPA passera ensuite à la phase 2 de son plan : le recueil du consentement des résidents. Des consultations pré-vaccinales devront également être effectuées auprès de certains d'entre eux pour vérifier qu'ils peuvent recevoir les doses.

"Pour les Ehpad, il y a un souci majeur c'est que tout résident ne peut pas forcément donner son consentement. Nous attendons en tout début de semaine prochaine un avis du comité national d'éthique qui va nous expliquer très précisément qui peut donner le consentement", annonce la déléguée générale.

Des précisions sont également attendues sur la fonction des personnels qui seront autorisés à procéder à la vaccination. D'après Florence Arnaiz-Maumé, un courrier a été envoyé mercredi par le ministre de la Santé aux Ehpad pour commencer à détailler la procédure.