Fête des mères : les moelleux pancakes sans gluten

Avec cette recette simple, les enfants peuvent aider à la préparation de la pâte : doser les farines et mélanger les ingrédients ensemble délicatement avec un fouet.



Un peu de poudre d'amande rend la saveur délicate et le lait d'amande rend la recette sans lactose. La poudre d’amande apporte des protéines, des vitamines et le sentiment de satiété, mais également une texture moelleuse et une belle couleur.

Dans cette recette, la dose de poudre à lever est volontairement importante afin d’assurer des pancakes bien aéré et épais, tout en restant tendre et fondant dans la bouche.

Ingrédients :

Pour environ 15 pancakes :



- 30 g de poudre d’amande

- 50 g de fécule de maïs ou pomme de terre

- 60 g de farine de riz demi-complet

- ½ cuillère à café de gomme (xanthane, guar ou mix’gom)

- 2 cuillères à café de poudre à lever

- 2 cuillères à soupe de sucre de canne blond

- ½ cuillère à café de sel fin

- 1 œuf

- 250 ml de lait : d’amande ou autre végétal ou animal

- 2 cuillères à soupe d’huile végétal

- Décoration : quelques amandes effilées et des fruits rouges. Un peu de sirop d’érable est toujours le bienvenu

Préparation :

- Dans un saladier, mélanger bien ensemble tous les ingrédients secs : poudre d’amande, fécule, farine, gomme, poudre à lever, sel. Garder de côté.



- Dans un grand bol, mélanger bien ensemble dans cet ordre les ingrédients humides : œuf, lait et huile.



- Verser les ingrédients humides dans les ingrédients secs et mélanger au fouet. Attention, la pâte à pancake ne doit pas être "trop" mélangée ; il peut rester quelques fins grumeaux.



- Laisser reposer 5 minutes.



- Faire chauffer une poêle à crêpe très légèrement huilée à l’aide d’un papier absorbant.



- Cuire les pancakes environ 2 à 3 minutes sur chaque face. Pour savoir quand retourner le pancake, observer les petites bulles qui apparaissent à la surface de la pâte : dès qu’elles apparaissent et que les bords commencent à être cuits, c’est le moment de le retourner.



Astuces :



- Il faut juste très légèrement huiler sa poêle ; une poêle trop grasse fera noircir les pancakes qui auront du mal à cuire.



- Pour obtenir la même taille de pancake, utiliser une cuillère à glace pour doser et verser la pâte sur la poêle.



Notes :



- Dans les recettes de crêpes et pancakes sans gluten, l’huile est préférable au le beurre fondu car elle rend la pâte plus souple.



- Ceux qui aiment vraiment l’amande peuvent ajouter une cuillère à café d’extrait d’amande amère, ou un peu de vanille.

