Sans gluten : le salon de thé Helmut Newcake et son brunch du dimanche

publié le 06/04/2019 à 10:02

Chez Helumut Newcake, le brunch est savoureux et gourmand Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : 05/04/2019 7 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Chez Helumut Newcake, le brunch est savoureux et gourmand Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : L'incroyable croque-monsieur du brunch et son pain de mie moelleux Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : Le "Helmut classique" avec son œuf mollet Bénédicte, accompagné de saumon, jambon ou épinards sur son pain bun brioché Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : Les pains de Helmut Newcake, côté boulangerie dans le salon de thé Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : Les fabuleuses viennoiseries de Helmut Newcake : chaussons aux pommes, croissants et pains au chocolat Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : Les pâtisseries pour terminer son brunch du dimanche, ici le Paris-Brest et l'éclair chocolat-noisette Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : Le salon de thé Helmut Newcake et son ambiance douce Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : 1 / 1 < > +

Helmut Newcake, créée en 2011 est une des plus anciennes adresses sans gluten à Paris. Le récent changement de propriétaire lui a donné un nouveau souffle avec une équipe de six pâtissiers en cuisine. Si le ravisant salon de thé est "certifié sans gluten", ce qui signifie que toutes les pâtisseries, le salé et la boulangerie sont "sans trace de gluten", comme l’exige le strict régime des personnes cœliaques, la clientèle est, elle, très variée.

En quelques minutes, on peut ainsi croiser : des personnes intolérantes au gluten ; des habitués du quartier qui viennent chaque jour déjeuner ou acheter leur pain ; des clients qui entrent attirés par la belle vitrine de pâtisseries, sans vraiment se rendre compte qu’ici c’est "gluten free" ; des touristes en goguette, ravis de trouver, dans la capitale la plus visitée au monde, un salon de thé où déguster sans gluten les grands classiques de la pâtisserie française et des viennoiseries.

La particularité de Helmut Newcake est donc d’avoir relevé le défi de la viennoiserie artisanale sans gluten : les croissants, pains au chocolat et chaussons aux pommes n’ont rien à envier aux boulangeries classiques et l’on vient de très loin pour s’en régaler.

Brunch savoureux et gourmand

Afin de répondre à la demande des clients, l’offre salée s’est développée et aujourd’hui, en plus de la formule déjeuner de la semaine, Helmut Newcake ouvre le dimanche pour le brunch. Alice, la cheffe du salé, vient du Sud de la France. Sa cuisine est généreuse et colorée.



Le brunch est savoureux et gourmand, et la variété des formules répond à la diversité de la clientèle. Il comprend une boisson chaude, un panier de viennoiseries ou des tartines, un plat au choix et un dessert : pâtisserie ou salade de fruits ou granola-fromage blanc-coulis de fruits rouges maison.

Plusieurs choix possibles pour le plat

Pour le plat, il faut choisir entre : le "Helmut classique" avec son œuf mollet Bénédicte, accompagné de saumon, jambon ou épinards sur son pain bun brioché ; le généreux "Helmut croque-monsieur" avec son pain de mie moelleux, sa double tranche de jambon et sa béchamel muscadée, accompagné de la salade fraîcheur ; le "Helmut quiche" en belle version lorraine ou vegan, toujours avec sa salade fraîcheur ; enfin, le "Helmut vegan" avec son pancake épinards, verrine de quinoa et houmous de carotte.



Les parts sont grandes, les papilles et les pupilles rassasiées. Et il faut dire qu’avec la douce décoration aux tons pastel, avec toute cette gourmandise aussi bien salée que sucrée, Helmut Newcake reste digne de sa réputation et de son surnom du "paradis du sans gluten".

Infos pratiques :

Adresses à Paris :



- 144 rue Saint-Honoré, 75001. Téléphone : 09.87.33.35.01



- 28, rue Vigon, 75009. Téléphone : 09.81.31.28.31



Le brunch est uniquement proposé au salon de thé du 144 rue Saint-Honoré ; la réservation est vivement conseillé.

La formule brunch est à 28 euros.



Dans les deux lieux :



- Pâtisseries entre 3 et 6,40 euros

- En boulangerie la petite boule individuelle est à 1,50 euro, les pains vont de 5 à 6 euros, le pain de mie (celui de l’incroyable croque-monsieur) est à 7 euros

- La formule déjeuner va de 11 à 13,50 euros

- Les gros sandwichs du déjeuner vont de 8,5 à 10,50 euros selon la garniture

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet : http://clemsansgluten.com



Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten



Twitter : @ClemSansGluten



Instagram: @clemsansgluten