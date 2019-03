Sans gluten : la recette facile du tendre cake ananas-coco

publié le 23/03/2019 à 10:02

Il est toujours préférable de manger local et de saison. Mais lorsque la saison des fruits en métropole est intermédiaire, entre les pommes de l’hiver et les premières fraises du printemps, c’est justement la belle saison des fruits exotiques des départements et régions d’outre-mer. Alors, oui, ces fruits viennent de loin. Mais il ne faut pas oublier que ces départements français comptent justement sur la métropole pour exporter leurs fruits et ainsi faire vivre sur place les collectivités d’agriculteurs.



Dans cette recette, c’est également la noix de coco qui est en avant, en farine, en râpé, et en huile. La farine de noix de coco est riche en sélénium et en antioxydant. La chair de noix de coco fraîche est séchée, pressée puis broyée pour obtenir de la fibre de coco. C’est la farine, toutes farines confondues, la plus riche en fibre avec 45 à 60 g pour 100 g de farine.



Elle permet dans cette recette de ne pas utiliser de gomme de guar ou de xanthane car ses fibres absorbent et conservent l’humidité. La farine de coco permet au cake de rester bien tendre et moelleux plusieurs jours. La noix de coco râpée donne de la texture à la pâte. La poudre d’amande apporte cette belle couleur jaune pâle qui s’harmonise avec la couleur soleil de l’ananas.

Ingrédients :

- 60 g d’huile de coco désodorisée

- 40 g de poudre d’amande

- 70 g de farine de riz demi-complète

- 20 g de farine de noix de coco

- 20 g de noix de coco râpée

- ½ cuillère à café de poudre à lever

- ½ cuillère à café de bicarbonate

- 110 g de sucre de canne blond

- 3 œufs

- 125 g lait végétal (coco ou amande)

- 175 g d’ananas frais coupé en petits cubes (en conserver environ 6 petits morceaux pour décorer le dessus du cake)

Les ingrédients pour le cake ananas-coco Crédit : Clem sans gluten pour RTL

Préparation :

1 - Préchauffer le four à 175°C

2 - Dans une petite casserole, faire fondre doucement l’huile de coco. Dès qu’elle est fondue, la transférer dans un récipient froid et la laisser refroidir afin que sa chaleur ne cuise pas les œufs. Garder de côté



3 - Dans un saladier, mélanger ensemble les ingrédients secs : poudre d’amande, farines, noix de coco râpée, poudre à lever, bicarbonate, sucre. Garder de côté



4 - Dans un large bol, mélanger ensemble les ingrédients humides : œufs, lait et ajouter progressivement l’huile de coco refroidie. Ajouter ce mélange aux ingrédients secs



5 - Laissez reposer la pâte environ 5 minutes afin que la coco absorbe l’humidité et gonfle. Ajuster avec un peu d’eau ou de lait végétal si nécessaire*



6 - Huiler le moule avec de l’huile de coco fondue. Ajouter les cubes d’ananas à la pâte. Mélanger et verser la pâte dans le moule



7 - Cuire entre 1h et 1h15. Vérifier la cuisson avec un pic en bois introduit au centre du cake qui doit ressortir propre)



8 - Démouler le cake et laisser le refroidir complètement sur une grille



* : la farine de coco et la noix de coco râpée sont de finesse variée en fonction de chaque fabricant. C’est pourquoi elles absorbent l’humidité différemment. Il faut donc parfois ajuster pour avoir une pâte à cake souple

