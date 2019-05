publié le 18/05/2019 à 10:10

D'où vient le régime sans gluten?

Le régime sans gluten est au départ le seul traitement de la maladie coeliaque, maladie génétique qui touche 1% de la population française. Lorsque le malade cœliaque consomme du gluten, une protéine présente dans le blé, l’orge, le seigle et tous leurs dérivés, le système immunitaire répond en détruisant la paroi de l’intestin.

Il n’y a pas de cure à cette maladie, le seul traitement est un régime absolument sans gluten à vie. Petit à petit, ce régime médical s’est révélé utile pour soulager d’autres pathologies graves.

Pour faire la lumière sur les No-Glu français qui sont de plus en plus nombreux, une fine équipe de spécialistes, notamment Cécile Gleize, fondatrice du site d’informations pour les sans gluten “Because Gus“, qui publie cette étude, Maryline Pellerin Global Insight Director chez Havas, et de Samir Alliche, Expert en études de marché chez Swiss Knife, ont avec leurs équipes interrogé un panel de français venant de toutes les catégories sociaux-professionnelles, tous âges, tous sexes, et toute taille de commune afin d’y voir plus clair.



Leurs résultats font voler en éclats les idées reçus sur cette communauté souvent moquée dans les médias.



Qui sont les français qui mangent sans gluten? Crédit : blindSALIDA pour Because Gus

1 Français sur 4 est concerné par le sans gluten

Le premier chiffre surprenant est qu’aujourd’hui 1 Français sur 4 se dit concerné par le sans gluten. Pour une population d’un peu plus de 67 millions d’habitants, cela fait environ 16 millions de personnes ! 8% de ces Français mangent eux-mêmes sans gluten et 16% sont proches d'une personne sans gluten.



Parmi eux, 63% sont des femmes et 37% sont des hommes. Pas étonnant puisque les maladies auto-immunes se déclarent surtout au moment de changements hormonaux : les femmes en vivent plus que les hommes, car à la puberté qui est commune s’ajoutent les grossesses et la ménopause.



Et non, contrairement à ce que racontent les médias, ce ne sont pas des “bobo-parisiens“ car 88% des “Sans Gluten“ n’habitent pas Paris, avec 36% de ces personnes habitants même dans une commune de moins de 100.000 habitants.



Pareil sur le cliché du "c’est à la mode" : 94% des personnes mangeant sans gluten le font par contrainte médicale et seulement 6% par effet de mode. 13% sont les malades coeliaques (dont le régime strict est le seul remède), 45% sont les personnes “hyper-sensibles“ (ils ne digèrent pas le gluten sans pour autant porter le gène coeliaque), et 19% souffrent d’une autre pathologie : souvent une maladie auto-immune comme la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, la thyroïdite, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi la maladie de Lyme, de Parkinson, ou encore l’autisme, car l’arrêt du gluten améliore vivement leurs états.

Diagnostic difficile à poser

Seulement 11% des Français interrogées ont entendu parler du sans gluten par leur médecin généraliste. La maladie coeliaque présente plus de 300 symptômes différents qui varient pour chaque personne, et il faut en moyenne 6 à 10 ans pour poser le bon diagnostic. Hors 37% des personnes interrogés ont arrêter le gluten sans être testés pour cette maladie. Il faut savoir que une fois le régime sans gluten mis en place, les tests sont faussés (le premier test est une prise de sang qui doivent impérativement se faire tant que l’on consomme encore du gluten), car il est capital pour un malade coeliaque d’avoir un suivi médical spécialisé, puisque non diagnostiquée cela peut amener au développement d’autres maladies auto-immunes, ainsi que de l’ostéoporose, de l’infertilité, des problème neurologiques et dans certains cas des cancers.

Quand les marques prennent le dessus sur le médecin

À force d’errer pendant des années pour un diagnostic et de ne pas être pris au sérieux par leur médecin, les chiffres montrent que 42% des personnes sans gluten font plus confiance aux marques qu’à leur médecin pour apporter des informations concrètes. L’analyse dévoile que ce sont surtout les +45 ans qui sont dans ce cas, car pour cette génération, seules les marques spécialisées leurs proposaient des solutions pratiques. Aujourd’hui, la tendance s’inverse pour les -45ans, grâce à la formation des médecins.

Est-ce plus sain de manger sans gluten?

Les sans gluten sont exactement comme le reste de la population française, soit 80% à consommer des produits Bio de temps en temps. Mais ils sont 2 sur 3 à cuisiner plus depuis qu’ils suivent ce régime.



Ils sont 98% à acheter des produits fabriqués spécifiquement pour eux, avec en premier : les pâtes, le pain puis les farines. Cela explique pourquoi le marché industriel du sans gluten est en forte croissance. Pourtant 75% des personnes sans gluten affirment que les produits sans gluten industriels ne sont pas plus sains que n’importe quel produit industriel traditionnel.



Et 86% de ces personnes pensent même que leurs problèmes liés au gluten proviennent de l’agriculture moderne et de l’industrie alimentaire. Au final, 98% des personnes sans gluten pensent que la France est en retard dans ce domaine.



