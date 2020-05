Faut-il avoir peur des chauves-souris ?

publié le 11/05/2020 à 13:00

Hôtes naturels du coronavirus, les chauves-souris sont victimes de nombreux préjugés, souvent erronés. Notre invité, le vétérinaire et Président d’honneur de La Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères François Moutou nous parle de ce mammifère si méconnu et objet de nombreux mythes et fantasmes.

Pourquoi les chauves-souris sont-elles porteuses de nombreux virus ? Sont-elles plus dangereuses que les autres mammifères pour l’humain ? Quelle est l'origine de leur nom ? Combien d'espèce de chauves-souris existe-t-il ? De quoi les chauves-souris se nourrissent-elles ? Quels sont les prédateurs des chauves-souris ? Les chauves-souris sont-elles menacées ? Comment peut-on protéger les chauves-souris ?

Notre invité nous explique également comment les chauves-souris parviennent à se déplacer et à chasser la nuit grâce aux ultrasons et au phénomène d'écholocation.

à lire : Et si on pensait aux animaux ? aux Editions Le Pommier

Et si on pensait aux animaux