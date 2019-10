VIDÉO - Émission spéciale au cœur de l’exposition Leonard De Vinci

publié le 25/10/2019 à 15:01

Bienvenue au coeur du Louvre, on découvre en avant première l’Exposition événement Léonard de Vinci à l'occasion du 500ème anniversaire de sa mort…

Cette année de commémoration revêt une signification particulière pour le Louvre qui possède la plus importante collection au monde de peintures de Léonard ainsi que 22 dessins...

Pour cette occasion vous pourrez admirer cinq tableaux essentiels que le Louvre conserve, à savoir la Vierge aux rochers, la Belle Ferronnière, la Joconde — qui reste dans la salle où elle est habituellement exposée —, le Saint Jean Baptiste et la Sainte Anne.

Mais aussi les fameux Codex, l'Homme de Vitruve ainsi qu' un large un large choix de dessins ainsi qu’à un ensemble, restreint mais significatif, de tableaux et de sculptures de l’environnement du maître.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 24 février, vous pourrez admirer ces 160 œuvres, peintures, dessins, manuscrits, sculptures, objets d’art qui montrent à quel point Léonard de Vinci avait le même défaut que nous: la curiosité !!

C'est cette exposition que nous vous faisons vivre aujourd'hui de l'intérieur, en compagnie d'Isabelle Schmitz, Grand Reporter pour le Figaro Hors Série et des deux commissaires de l'exposition : Louis Frank et Vincent Delieuvin.

Léonard De Vinci comme vous ne le connaissez pas

Peintre, dessinateur, Inventeur, Architecte, Perfectionniste jusqu’à la folie… mais aussi Ambianceur, Amuseur, Musicien…

Nous allons découvrir que Léonard De Vinci a mis la peinture au-dessus de tout et comment son enquête sur le monde, qu’il appelait « la science de la peinture », fut l’instrument de son art, dont l’ambition n’était rien moins que d’apporter la vie à ses tableaux.

Isabelle Schmitz Rédactrice en chef du Figaro Hors Série, nous raconte les diverses facettes de la personnalité et du génie de Leonard De Vinci.

à lire : Léonard de Vinci, Le mystère et la grâce, en partenariat avec RTL

Léonard de Vinci, Le mystère et la grâce



Dans les coulisses de l’exposition Leonard De Vinci



Aboutissement de plus de dix années de travail, qui ont vu notamment l'examen scientifique renouvelé des tableaux du Louvre et la restauration de trois d’entre eux, permettant de mieux comprendre sa pratique artistique et sa technique picturale, l’exposition clarifie également la biographie de Léonard en reprenant tous les documents d’archives. Elle dresse le portrait d’un homme et d’un artiste d’une extraordinaire liberté.

Cette rétrospective inédite de la carrière de peintre de Léonard