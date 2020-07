publié le 23/07/2020 à 18:13

Il n'y a pas besoin d'études pour savoir que le racisme existe, et qu'il peut être violent et destructeur pour les personnes qui en sont victimes. Une chose est l'impact à court terme d'une discrimination, une autre est l'impact à long-terme sur la santé. Ce lundi 20 juillet 2020, une étude publiée dans Alzheimer's Association explique que racisme et discriminations pourraient avoir des effets sur la santé des victimes.

Les chercheuses ont étudié une cohorte de 17.320 femmes afro-américaines. Les victimes de racisme quotidien sont plus enclines au stress, à la dépression, à l’hypertension, à l'insomnie clinique et au diabète de type 2. Ces affections sont aujourd'hui connues pour réduire l'espérance de vie de ceux qui en souffrent.

Mais l'étude va encore plus loin. Les chercheuses se sont intéressées à la "fonction cognitive subjective" (FCS), un indicateur qui estime le degré de mémoire et de cognition d'un individu. L'étude montre que le racisme dégrade cet indicateur. "Nos travaux suggèrent que le stress chronique associé à la discrimination raciale peut contribuer aux disparités raciales dans la maladie d'Alzheimer", a ainsi indiqué Lynn Rosenberg, auteure principale de l'étude, à EurekAlert !