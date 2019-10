Stress : dangers et solutions

publié le 11/10/2019 à 07:00

Le stress est considéré par le Bureau International du Travail comme l’« un des plus graves problèmes de notre temps ». Et malheureusement, les chiffres ne font que le confirmer : 9 Français sur 10 éprouvent du stress et 1 sur 2 se sent particulièrement stressé…

Pourquoi subissons-nous un tel stress chronique ? Quelles sont ses répercussions à court, moyen et long terme ? Existe-t-il des solutions concrètes et efficaces pour s’en débarrasser enfin ?

Invité.e.s

- Flavia Mazelin, journaliste spécialisée en psychologie et développement personnel à Psychologies Magazine, partenaire de l'émission.



- Dr. Pierre Setbon, cardiologue spécialiste du stress et auteur Ma médecine antistress (Réédité aux Editions Librinova)



- Fabrice Midal, philosophe, écrivain et auteur de Méditer : le bonheur d'être présent (Editions Philippe Rey)

