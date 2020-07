Les probiotiques : nouvelle arme contre la dépression ?

publié le 09/07/2020 à 12:44

Une solution naturelle pour lutter contre la dépression ? Une étude britannique, publiée ce lundi 6 juillet dans la revue médicale BMJ, montre qu'une alimentation à base de produits riches en probiotiques ou mêlant probiotiques et prébiotiques peut contribuer à aider des adultes luttant contre la dépression ou l'anxiété.

Parfois ajoutés comme complément aux yaourts ou céréales, les probiotiques sont des micro-organismes vivants, le plus souvent des bactéries, qui peuvent être bénéfiques pour la santé et l'appareil digestif. Des effets secondaires néfastes sont cependant soupçonnés pour les personnes malades.

Une étude à portée limitée

Parmi ses conclusions, l'étude note que les probiotiques peuvent aider à réguler la présence ou l'effet de certaines substances chimiques présents dans l'axe qui relie l'intestin et le cerveau et influerait sur la dépression. Elle ajoute également que la prise de pré et probiotiques atténueraient certains effets secondaires des troubles dépressifs ou anxieux, comme le syndrome de l'intestin irritable.

En plus d'être des compléments, les probiotiques sont naturellement présents dans certains plats ou produits, comme la choucroute, les olives ou les cornichons. Malgré leurs conclusions encourageantes, les auteurs de l'étude notent que leur recherche est "limitée pour plusieurs raisons : un échantillon de personnes adéquat mais pas fort, la courte-durée de l'étude et des conséquences à long-terme non-identifiées."