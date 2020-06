Landes : un village créé de toutes pièces pour les malades d'Alzheimer

publié le 10/06/2020 à 08:15

Dans les Landes, un nouveau centre sanitaire a pour ambition de révolutionner l'accueil des malades d'Alzheimer. Un village a été créé de toutes pièces : des quartiers, une place, une supérette, un coiffeur et même une salle de spectacle, en plus du centre de soin. Il ne ressemble à aucun autre centre d'accueil.

L'objectif est "de bien gérer le déracinement des personnes qui seront accueillies", explique Xavier Fortinon, président du village landais Alzheimer et président du conseil départemental des Landes. Souvent les personnes atteintes d'Alzheimer connaissent des difficultés d'orientation, souligne-t-il, "il faut qu'elles se retrouvent dans un cadre très familier et familial".

Les malades habiteront dans des maisons, pourront se promener dans le parc et "trouver tous les services qu'ils avaient jusqu'à présent l'habitude de trouver au pied de chez eux". Le but pour les malades est de "réduire l'emprise médicamenteuse" et de "retrouver un peu de cognitivité". Une équipe de recherche sera intégrée au village pour évaluer son efficacité.

120 soignants pour 120 patients

Situé dans la ville de Dax, le village est ouvert à tous. Le grand public pourra aussi venir s'y promener même si les malades ne pourront sortir du village, pour leur sécurité. Dans le centre, qui ouvre aujourd'hui, il y aura 120 patients mais aussi 120 soignants à leur disposition, à cela il faut encore ajouter les bénévoles. "Le taux d'encadrement sera de un pour un", explique Xavier Fortinon, un taux bien supérieur au taux moyen dans les maisons de retraite, "qui est de 0,6".

Le village a tout de même coûté 28,8 millions d'euros, "largement financés par le département mais aussi de nombreux partenaires à la fois publics et privés". Le prix sera identique à un Ehpad classique. La place est à 60 euros par jour. Dans les Landes, les personnes qui n'ont pas les moyens de payer peuvent demander une aide sociale à l'hébergement.