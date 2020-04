publié le 29/04/2020 à 12:17

Au lendemain du discours d’Édouard Philippe, qui a présenté, mardi 28 avril, le plan de déconfinement de l’exécutif, les ministres assurent en quelque sorte le service après-vente. Alors que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation, a précisé, ce mercredi 29 avril, les conditions dans lesquelles se dérouleront les vacances d’été, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, est revenue sur les motifs "impérieux" pour lesquels les Français seront autorisés à se déplacer à plus de 100 km de chez eux, à partir du 11 mai.

"Les déplacements à plus de 100 km du domicile ne seront possibles que pour un motif impérieux, familial ou professionnel", a indiqué le Premier ministre, mardi, face à l’Assemblée nationale. Pour la porte-parole du gouvernement, il faudra bien "justifier" ces déplacements, comme par un "motif professionnel". Et de préciser, sur CNews : "Je pense par exemple à des transporteurs routiers qui doivent faire de longues distances, traverser plusieurs départements, plusieurs régions".

Des "motifs familiaux impérieux" pourront aussi être invoqués, par exemple "si on doit aller s'occuper d'un proche qui est fragile", a détaillé Sibeth Ndiaye. Elle ajoute que la "philosophie" de l’exécutif "c’est toujours de faire confiance et d'éviter de se déplacer au maximum entre les régions et les départements." Ainsi, a-t-elle poursuivi, "quand vous n'aurez pas le choix, vous pourrez [effectuer ces déplacements]. Mais notre objectif est vraiment d'éviter les brassages de population".

Une ligne de conduite qu’a également résumée Olivier Véran, ce mercredi sur Franceinfo : "La possibilité de faire de la distance pour des raisons familiales impérieuses ou professionnelles sera différente de la distance que vous pourriez faire pour des raisons personnelles".