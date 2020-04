Confinement : quelles destinations privilégier pour les vacances d’été ?

publié le 11/04/2020 à 11:23

Ce n'est pas vraiment la problématique du moment, mais nous sommes quand même nombreux à nous interroger sur ce qui nous attend pour les vacances d'été, ce que l'on va pouvoir faire entre les plages, les montagnes et les campagnes.

Une chose est certaine : il ne faut pas faire de plan sur la comète. "On risque d'être tous confinés en France. Ça tombe très bien parce que c'est le plus beau pays du monde", explique Philippe Gloagen, le patron du célèbre guide du routard.

Sans doute les frontières seront fermées pour partir à l'étranger, mais il n'est pas conseillé de faire ses réservations pour la période de juillet et d'août "sauf pour la côte Atlantique ou la Méditerranée", poursuit l'auteur des guides de voyage au micro de RTL. "Il y a énormément d'endroits en France peu fréquentés et des régions peu connues", souligne-t-il.

La première étape, c'est une destination que l'on peut envisager sans trop de risque : le Lauragais, le long du canal du Midi, qu'on appelle aussi le pays de Cocagne parce que les paysans étaient fortunés grâce au pastel. On peut également visiter le familistère de Guise où Godin a construit une cité idéale pour ses ouvriers.

Découvrir le collège royal de Stéphane Bern

La région du Perche est en partie en Normandie et propose une campagne magnifique. C'est l'occasion de découvrir le collège royal de Thiron-Gardais qui appartient à Stéphane Bern, qui en a fait un musée. C'est un endroit original et passionnant. On peut aussi faire du vélo dans le pays breton dans les environs de Pornic, ou encore découvrir le granit rose sur le sentier des douaniers aux alentours de Perros-Guirec.