publié le 28/04/2020 à 17:09

Édouard Philippe l'a annoncé lors de son discours devant l'hémicycle ce mardi 28 avril, la prochaine étape du plan de déconfinement sera le 2 juin. À partir de cette date, de nouvelles mesures seront prises en fonction de l'évolution de l'épidémie du coronavirus.

"Je donne rendez-vous aux Français à la fin du mois de mai pour évaluer les conditions dans lesquelles nous organiserons une nouvelle phase de déconfinement, et prendrons en particulier des décisions sur l'organisation des cafés, des restaurants, des vacances", a expliqué le Premier ministre, après avoir notamment annoncé la limitation des déplacements entre départements. À la fin mai, sera également décidée de la réouverture des lycées en fonction des départements. Elles commenceront par les lycées professionnels début juin.

Dans le domaine culturel, Édouard Philippe a aussi précisé que si les bibliothèques et les petits musées pourront réouvrir le 11 mai, ce ne sera pas le cas des grands musées, cinémas, théâtres et salles de concerts ainsi que les salles des fêtes et les salles polyvalentes qui resteront fermées jusqu'au 2 juin. D'autre part, il n'y aura pas de cérémonie religieuse "avant le 2 juin" et les cérémonies funéraires seront toujours limitées à 20 personnes.