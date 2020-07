Dans quels lieux le port du masque sera-t-il obligatoire dès lundi ?

et AFP

publié le 19/07/2020 à 13:42

Dès ce lundi 20 juillet, le port obligatoire du masque dans les lieux publics clos entrera en vigueur, selon les termes du décret pris par le gouvernement, et conformément aux souhaits d'Emmanuel Macron et Jean Castex. En conséquence, porter un masque sera obligatoire dans l'ensemble des magasins des grandes enseignes alimentaires, a appris l'AFP dimanche auprès de la Fédération du secteur (FCD).

Cette décision concerne les magasins des enseignes Auchan, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Groupe Casino, Intermarché, Leclerc, Lidl, Netto, Supermarché Match et Système U, précise la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) dans un communiqué.

Samedi, le ministre de la Santé Olivier Véran avait indiqué que le port du masque serait obligatoire dès lundi dans les lieux publics clos.

"Cela concerne les commerces, établissements recevant du public, marchés couverts, banques... Gestes barrières et dépistage restent essentiels pour lutter efficacement contre le virus", a-t-il ajouté dans un tweet.

En attendant la définition d'un lieu public clos

Le décret rendant obligatoire le port du masque dans tous les établissements clos recevant du public entrera en vigueur "la semaine prochaine", avait indiqué jeudi devant le Sénat le Premier ministre Jean Castex. Mais le texte n'a toujours pas été publié à cette heure.

Dès lundi, le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos comme l’a annoncé @JeanCastex. Cela concerne les commerces, établissements recevant du public, marchés couverts, banques...

Gestes barrières et dépistage restent essentiels pour lutter efficacement contre le virus. — Olivier Véran (@olivierveran) July 18, 2020

Le président Emmanuel Macron avait annoncé le 14 juillet que l'obligation de porter un masque entrerait en vigueur le 1er août, mais la date a été rapidement avancée, face aux critiques des médecins qui alertent sur des "signaux faibles" de reprise de l'épidémie de Covid-19 et le relâchement des mesures barrière.

Le décret ne sera disponible que lundi ou mardi, a indiqué le gouvernement, et ce afin de mettre en place un texte permettre "un travail assez rapide de définition" d'un lieu public clos.

Dans le droit français, elle pourrait s'apparenter à celle dévolue aux établissements recevant du public (ERP), rappelle Le Monde : il s'agirait alors de "bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non", peut-on ire dans l'article R123-2 du code de la construction et de l’habitation.

Par ailleurs, l'absence du port du masque pourrait être sanctionnée d'une amende de 135 euros. Une hypothèse que pourrait confirmer le décret à paraître.