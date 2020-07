Coronavirus : quels sont les "signaux faibles", dont parle Véran ?

et AFP

publié le 16/07/2020 à 12:48

"Je demande aux Français de rester particulièrement vigilants, actifs, contre le virus". Ce jeudi 16 juillet, sur l'antenne de France Inter, le ministre de la Santé Olivier Véran a avertI qu'il recevait des "signaux faibles" d'une reprise de l'épidémie de Covid-19 en provenance d'hôpitaux parisiens.

Le ministre a tempéré son propos, précisant que ces signaux n'étaient pas "inquiétants" mais "d'attention particulière". Parmi les indicateurs : le nombre d'appels à SOS Médecins, au Samu et d'admissions à l'hôpital, a-t-il détaillé. Dans un communiqué de presse du 15 juillet, le ministère de la Santé indique que SOS Médecins avait effectué 577 interventions sur des cas de suspicions de Covid-19 en une journée. C'est plus du double du nombre d'interventions identiques enregistrées une semaine avant. Le nombre d'admissions à l'hôpital augmente lui aussi, plus légèrement, grimpant de 83 à 133 sur cette même période.

"Afflux massif" de personnes souhaitant être testés

Concernant les tests, Olivier Véran affirme avoir fait envoyer "1,5 million d'ordonnances de diagnostic" dans la région Ile-de-France, et autorisé les techniciens de laboratoires à réaliser des prélèvements pour faire face à la hausse des demandes. "Il y a un grand nombre de Franciliens qui souhaitent partir en vacances et qui veulent se faire tester avant de partir" ce qui provoque "un afflux massif de personnes" a-t-il souligné.

Sur leurs lieux de vacances, les Français, "où qu'ils soient, auront la possibilité de se faire tester", a assuré le ministre, qui préfère "convaincre" à faire des examens que de "contraindre".