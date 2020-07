publié le 17/07/2020 à 06:39

Les Français sont massivement favorables à l'obligation du port du masque dans les lieux publics fermés, mais sont plus partagés sur une éventuelle extension aux lieux ouverts. En effet selon un sondage BVA pour RTL et Orange publié ce vendredi 17 juillet, 85% des Français approuvent l’obligation de porter un masque dans les lieux publics fermés, contre seulement 15% qui désapprouvent cette mesure (22% chez les 18-34 ans et 26% chez les sympathisants RN).

L’annonce d’Emmanuel Macron lors de son discours du 14 juillet est donc largement saluée. 86% des Français estiment même que cette obligation devrait intervenir avant le 1er août, ce qu’a confirmé depuis Jean Castex. Le Premier ministre a annoncé ce 16 juillet le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos dès "la semaine prochaine". En revanche, si cette mesure devait être durcie et s’étendre aux lieux publics extérieurs, comme c’est le cas dans certains pays, les Français se montreraient beaucoup plus partagés.



49% approuveraient tout de même cette décision, ce qui témoigne d’une crainte forte chez les Français de devoir subir une nouvelle vague de l’épidémie, contre 50% qui pensent que ce n’est pas nécessaire. Des résultats relativement homogènes au sein des différentes catégories de population.

85% des Français se déclarent favorables au port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés. Crédit : BVA pour RTL et Orange.