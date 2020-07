Coronavirus : comment bien utiliser son masque ?

publié le 17/07/2020 à 10:08

Alors que le port du masque sera prochainement obligatoire en lieux clos, voici les différents gestes à suivre pour une utilisation efficace du masque, qui permettent de minimiser la propagation du virus dans les transports, restaurants, commerces, cinémas ou encore les lieux de culte, qui sont concernés par cette mesure.

Les masques "grand public", qui sont disponibles en pharmacie et grande surface, peuvent être utilisés pendant quatre heures maximum, mais pas forcément d'affilée. Il est donc possible de le porter une heure et l'enlever, avant de le remettre sur son visage pendant trois heures, en veillant à se laver les mains au préalable. Il est aussi fondamental de l'accrocher afin qu'il ait le moins de contacts possible avec d'autres surfaces et au moment de son utilisation, ajustez-le pour qu'il recouvre le nez, la bouche ainsi que le menton.

Ces masques peuvent résister au minimum à cinq lavages, sans que le tissu ne se déforme. La marche à suivre pour nettoyer l'équipement est de le laver à 60°C pendant 30 minutes puis de le faire sécher dans les deux heures qui suivent le passage en machine. Si vous ne disposez pas de sèche-linge, il est préférable d'utiliser un sèche-cheveux plutôt que de sécher le masque à l'air libre.

Hormis le lavage, ces règles sont également valables pour les masques chirurgicaux et les FFP2, qui après avoir été à usage unique, pourraient bientôt être réutilisables, grâce aux recherches de scientifiques.