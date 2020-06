publié le 17/06/2020 à 19:01

Tous les enfants devraient en théorie retourner à l'école lundi 22 juin. C'est la promesse qu'a faite Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution télévisée. Pour y parvenir, le protocole sanitaire va être sérieusement assoupli. Si le protocole détaillé n'a pas encore été révélé, les recteurs ont déjà reçu un document de travail bien abouti et les règles de distanciation physique sont donc sérieusement allégées.

En maternelle, il n'y aura plus de distanciation physique dans la classe, à la cantine, aux lavabos et à la récréation. Les enfants auront le droit de s'asseoir côte-à-côte et de jouer ensemble. Mais il reste quand même une règle importante dans le projet de protocole sanitaire : on ne mélange pas les classes à la récréation, pour limiter une éventuelle circulation du virus.

À noter que les structures de jeu dans les cours de récréation sont à nouveau réutilisables, à condition de respecter une désinfection quotidienne. Même chose pour les ballons, par exemple.

Dans les écoles élémentaires, du CP au CM2, le principe est de faire respecter la distance d'un mètre latéral entre les élèves, en classe, "chaque fois que c'est possible", a dit Jean-Michel Blanquer. C'est donc recommandé, mais le ministre de l'Éducation a reconnu que, parfois, on sera obligé d'avoir un peu moins d'un mètre si l'on veut faire revenir tous les élèves.

Une organisation difficile à mettre en place

Au collège, si on ne peut pas respecter la règle du mètre latéral, le port du masque sera obligatoire pendant les cours. Le projet encourage également l'organisation de la classe en plein air. Dans la cour, il n'y aura pas non plus de règle de distanciation mais là aussi on ne mélangera pas les classes.

En théorie, tous les élèves doivent revenir en cours lundi. Mais beaucoup de parents n'ont toujours aucune information des établissements scolaires de leurs enfants à ce sujet.

Plus le protocole tarde à être publié, plus le temps se réduit pour organiser le retour des élèves dans les meilleures conditions. Les enseignants à la santé fragile, et qui fourniront un certificat médical, seront dispensés de retour en classe. Et puis il y a aussi les familles qui avaient organisé la fin du mois de juin sans école.

À écouter également dans ce journal

Économie - Air France prépare un plan de départs volontaires qui devrait voir disparaître 8.300 postes selon Bloomberg, soit 15% des effectifs. Toutes les catégories d'emplois seront concernées. C'est la filiale Hop! qui risque de payer le plus lourd tribut : un tiers des effectifs pourraient être touchés.



Social - L'infirmière de 50 ans, violemment interpellée mardi 16 juin à Paris lors de la manifestation des soignants, sera jugée le 25 septembre pour "outrages" et "violences sans interruption totale de travail". Elle a reconnu tous les faits qui lui ont été reprochés, notamment les jets de cailloux.



Sport - Bonne nouvelle pour les supporters de Lyon et du PSG. La ligue des champions 2019-2020 va bien se terminer. Un format inédit sera inauguré et tout se jouera à huit équipes à Lisbonne (Portugal) du 12 au 23 août. Lyon devra jouer son 8e de finale retour contre la Juventus Turin le 7 ou le 8 août.