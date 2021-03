Coronavirus : qui peut se faire vacciner et quand ?

publié le 21/03/2021 à 06:23

Face à l'épidémie de la Covid-19, le gouvernement compte désormais sur les vaccins pour limiter le nombre de victimes, et espérer un avenir meilleur. "Nous avons désormais une perspective", a déclaré à ce sujet le Premier ministre Jean Castex lors de sa conférence de presse du 18 mars.

Le gouvernement maintient ainsi ses objectifs de vaccination, que Jean Castex a désigné comme la stratégie du "10-20-30" : au moins 10 millions de personnes vaccinées d'ici mi-avril, 20 millions d'ici mi-mai, et 30 millions d'ici mi-juin, soit "deux tiers de la population de plus de 18 ans volontaires".

Pour l'heure, la vaccination est ouverte aux personnes de plus de 75 ans, à celles de plus de plus de 50 ans atteintes de comorbidités (maladies chroniques, obésité, troubles psychiatriques...), aux plus de 18 ans atteints d’une pathologie à haut risque, et à tous les soignants. Depuis le 15 mars, il est possible de se faire vacciner en pharmacie.

L'été 2021 comme horizon

La prochaine étape devrait intervenir "entre fin mars et la mi-avril", indique le site service-public.fr. Là, la vaccination devrait s'ouvrir à toutes les personnes de plus de 65 ans, même sans maladie particulière. Mais tout dépendra de l'approvisionnement en vaccins, et du nombre de personnes autorisées qui auront décidé de se faire vacciner avant.

C'est aussi à la mi-avril que le vaccin Johnson & Johnson devrait arriver en France, a rappelé le Premier ministre. Ce nouveau sérum, qui ne demande qu'une seule dose et se conserve au réfrigérateur, pourrait donner un coup de fouet à la vaccination. À condition d'arriver en quantité suffisante.

Le gouvernement compte ainsi à partir de mi-avril lancer la vaccination pour tous les plus de 50 ans, sans pathologie particulière.

Pour les autres, la vaccination devrait être ouverte à l'été 2021. Le gouvernement ambitionne en effet d'avoir proposé la vaccination à tous les Français adultes d'ici la fin de l'été.