Coronavirus : "Il faut vacciner les gens les plus susceptibles de l'attraper", demande Coquerel

et Ryad Ouslimani

publié le 18/03/2021 à 18:49

À quelques minutes des annonces du gouvernement concernant le renforcement des mesures anti-Covid en Île-de-France, et dans d'autres régions, Éric Coquerel appréhendait sur RTL les décisions à venir. "Je suis inquiet pour tout vous dire", confie le député LFI de Seine-Saint-Denis. Représentant du département au plus fort taux d'incidence en France, il ajoute que son territoire "a le record de surmortalité liée au Covid".

De plus, le taux de vaccination y est de "4,9% de la population". En cause, selon Éric Coquerel, une population dont les métiers ne permettent pas un télétravail de masse. "Le risque de contamination est très grand en Seine-Saint-Denis", insiste-t-il. "Il faudrait des vaccins", appelle l'Insoumis.

Le député enjoint le gouvernement à modifier quelque peu sa stratégie vaccinale, et de vacciner également "les gens qui sont susceptibles d'être plus facilement contaminés", peu importe leur catégorie d'âge. "Si vous voulez que la contamination fléchisse, il faut vacciner en priorité les endroits où on se contamine beaucoup", notamment sur certains lieux de travail, où malgré les gestes barrières le risque est notable.

D'autant, rappelle Éric Coquerel, que les personnes contaminées peuvent transmettre le virus dans les familles. "Il faut vacciner les gens les plus susceptibles d'attraper le Covid, donc les gens qui vont travailler, donc ceux qui prennent les transports en commun"