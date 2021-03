publié le 15/03/2021 à 06:52

Elle est baptisée "Opération Chardon". Le gouvernement a démarré ce week-end l'évacuation massive d'une centaine de patients actuellement soignés en Île-de-France. Le but est d'éviter à tout prix que la situation ne devienne incontrôlable et n'oblige à un 3ème confinement du pays. Un an quasiment jour pour jour après le premier.

Chaque lit compte désormais face au risque de saturation région parisienne. Les premiers transferts ont eu lieu par voie aérienne en fin de semaine, un TGV médicalisé permettra cette fois d'évacuer un plus grand nombre de patients.

Parallèlement, la vaccination a débuté en pharmacie. Il vous suffit, si vous êtes prioritaires, de prendre rendez-vous et pour le reste, tout est prêt, explique Philippe Besset, le président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques : "Il y a 18.500 pharmacies qui se sont portées volontaires pour effectuer cet acte de vaccination. Nous avons un logiciel qui permet d'inscrire la vaccination des patients ce qui permettra au patient de connaître son état vaccinal et donc un jour d'avoir un pass qui permettra de montrer qu'on a été vacciné."

Selon Philippe Besset, "tout a été organisé, le circuit logistique est là, les pharmaciens sont formées, les lieux de vaccination sont prêts, le système informatique est au point, il n'y a plus qu'à, mais il manque les vaccins". Ce qui n'est pas un détail. Quelques chanceux ont eu leurs premières doses livrées ce week-end. Pour les autres ce sera dans la journée.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - L'Italie reconfine les trois quarts de ses habitants en urgence. Fermeture pendant quinze jours minimum des écoles, bars, et restaurants. En revanche, le Portugal, lui, allège ses restrictions.

Meurtre d'Alisha - Un homme vibrant a été rendu ce dimanche 14 mars à Argenteuil pour Alisha, cette collégienne de 14 ans tuée par deux camarades de classe, sur fond de harcèlement et de jalousie. 2.000 d'habitants ont défilé en silence, notamment le maire d'Argenteuil.

Birmanie - Scène de chaos dimanche en Birmanie où 39 personnes ont été tuées dans des manifestations contre le coup d'État militaire. Il s'agit de la journée la plus sanglante depuis le début du soulèvement en février, l'armée a imposé la loi martiale.