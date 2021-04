Ramadan : peut-on se faire vacciner pendant le jeûne ?

publié le 15/04/2021 à 14:15

Pendant le ramadan, les interdits sont nombreux : boire et manger sont par exemple des activités nocturnes. Mais peut-on se faire vacciner ? Le Conseil français du culte musulman comme la Mosquée de Paris ont prévenu les fidèles qui pourraient s'interroger sur le caractère licite ou non de la vaccination, que cette dernière n'était pas considérée comme "nutritive".

De ce fait, "l'injection" d'un vaccin anti-covid "n'invalide pas le jeûne". La Mosquée de Paris a d'ailleurs imprimé un flyer à destination des fidèles plaidant pour la vaccination : "la vaccination est un acte de préservation de la vie recommandé en islam", peut-on y lire. Raison de plus pour vous faire vacciner si vous en avez l'opportunité. Mais attention, être vacciné ne doit pas vous donner l'impression que vous pouvez organiser de grandes fêtes familiales puisque les risques de contaminations sont encore très forts et que l'immunité collective en France est loin d'être atteinte.

La prudence doit l'emporter pour tous les croyants et les rassemblements doivent être évités, cette année encore. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est dite "inquiète" d'une possible aggravation de la pandémie de Covid-19 durant les célébrations du ramadan en Afrique du Nord et au grand Moyen-Orient. Le nombre de cas a augmenté de 22% et le nombre de décès de 17% "la semaine dernière par rapport à la semaine précédente" dans la région, a dit le Dr Ahmed al-Mandhari, directeur du bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. L'exprimant lors d'une conférence de presse virtuelle au Caire, le Dr al-Mandhari a estimé que la situation dans cette vaste région qui va du Maroc au Pakistan traduit une "tendance inquiétante".

"Nous sommes particulièrement inquiets que la situation actuelle puisse s'aggraver durant le ramadan si les gens ne suivent pas" les mesures sanitaires recommandées par l'OMS. Les mesures, notamment de distanciation et de port du masque, doivent "être maintenues pour aider à contenir la pandémie", a plaidé le Dr al-Mandhari. L'OMS a énuméré plusieurs mesures souhaitables selon l'OMS autour des mosquées pendant le mois de ramadan : "distanciation physique, ventilation, désinfection régulière". "Si je suis malade, je reste à la maison", a-t-elle dit avant d'ajouter que "les gens vulnérables (...) ceux atteints de maladies chroniques, doivent rester chez eux".