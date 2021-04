publié le 04/04/2021 à 07:05

En France, la campagne de vaccination est en cours malgré les retards de livraison des doses. Plus de 8 millions de Français ont reçu la première dose de vaccin et plus de 2,7 millions se sont faits injecter les deux, ce mercredi 31 mars.



Trois vaccins sont actuellement administrés dans l'hexagone : Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Un quatrième devrait arriver le 19 avril. Il s'agit de Johnson & Johnson, qui va livrer 8 millions de doses d'ici à fin juin, a indiqué le ministère de la Santé ce mercredi 31 mars.

Voici donc un tour d'horizon de ces quatre vaccins et de leur efficacité, qui varie parfois en fonction des tranches d'âge ou de l'état de santé général des patients soumis à l'injection. Au total, 184 vaccins seraient au stade d'évaluation préclinique et 84 en phases d'essais cliniques sur l'homme, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la Santé. L'OMS fixe le seuil d'efficacité minimal à 50%.

Pfizer/BioNTech

Le vaccin Pfizer/BioNTech est le premier a avoir été autorisé en France. Deux injections sont nécessaires pour garantir son efficacité, avec un délai entre les deux injections fixé à 21 ou 28 jours, soit 3 à 4 semaines. Il a été utilisé chez des millions d'adultes dans plus de 65 pays.

Mi-novembre, les deux laboratoires avaient annoncé que leur vaccin était efficace à 95%. Une étude en conditions réelles portant sur 1,2 million de personnes en Israël a montré qu'il était efficace à 94%. Ce mercredi 31 mars, Pfizer/BioNTech a annoncé que leur vaccin était efficace à 100% chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans, selon les résultats d'un essai clinique.

Moderna

Autorisé en France début janvier 2021, le vaccin Moderna s'administre en deux doses espacées de 28 jours. Selon l' publiée par le laboratoire le 16 novembre, ce vaccin serait efficace à 94,5% et confèrerait au moins trois mois d'immunité, selon une étude publiée le 3 décembre dans la revue . Le laboratoire teste désormais son vaccin sur des enfants âgés de 6 mois à 11 ans.

AstraZeneca

Le vaccin AstraZeneca, rebaptisé Vaxzevria, a été autorisé en France le 2 février 2021 et comme les deux vaccins précédents il nécessite deux injections avec un espacement de 12 semaines recommandé par la Haute Autorité de santé. Il est administré en France uniquement aux personnes de plus de 55 ans.

Selon les données publiées par le laboratoire, il aurait une efficacité de 76% pour prévenir les formes symptomatiques de la Covid-19, une efficacité de 100% contre les formes sévères ou critiques nécessitant une hospitalisation et une efficacité de 80% chez les 65 ans et plus.

Après enquête suite à plusieurs cas de thromboses survenues après vaccination, l'Agence européenne des médicaments a estimé le 18 mars que ce vaccin est "sûr et efficace".



Johnson & Johnson

Le vaccin de Johnson & Johnson est le premier à ne nécessiter qu'une seule injection au lieu de deux. L'Agence américaine des médicaments (FDA) a confirmé son efficacité à 85,9% contre les formes graves de la maladie aux États-Unis, 81,7% en Afrique du Sud et à 87,6% au Brésil. Toutes régions de l’essai clinique confondues, l’efficacité du vaccin était de 85,4% contre les formes sévères de la Covid-19. Elle reste de 66,1% contre les formes modérées.



Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont indiqué le 17 mars, que le vaccin de Johnson & Johnson, contre le coronavirus, est recommandé même dans les pays où circulent les variants plus contagieux.