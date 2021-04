publié le 15/04/2021 à 07:06

La campagne de vaccination continue de progresser en France où un adulte sur cinq a désormais reçu une première injection. L'Union Européenne passe également à la vitesse supérieure en annonçant la livraison supplémentaire de 50 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNtech sur le continent, au deuxième trimestre.

La technologie ARN Messager, utilisée par Moderna et Pfizer, a "fait ses preuves" a argumenté Ursula Van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, en annonçant cette livraison. À l'avenir, l'ARN Messager pourrait être le seul vaccin pour les 27 pays de l'Union Européenne.

Pour assurer la protection des Européens contre de nouveaux variants et vacciner les enfants et les jeunes, la présidente de la Commission Européenne a en effet annoncé la négociation d'un troisième contrat avec Pfizer-BioNtech, portant cette fois sur 1,8 milliard de doses d'ici fin 2023.

Ce contrat sera bien verrouillé assure Bruxelles, avec une obligation de livraison selon un calendrier mensuel et non plus trimestriel pour les acheminements et une exigence que tout soit produit sur le sol européen. Cette mesure pourrait mettre sur la touche l'entreprise Astra Zeneca, critiquée pour ses nombreux retards dans les commandes mais aussi le vaccin Johnson & Johnson.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un forfait psychologique à destination des enfants et adolescents pour toute la durée de la pandémie.

Faits divers - Dans le Tarn, un incendie déclenché par des arboriculteurs pour prévenir du gel a intoxiqué une vingtaine de personnes selon la préfecture.

Sport - Le Paris Saint-Germain affrontera Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions.