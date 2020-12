Coronavirus : quel est le bon moment pour se faire tester après les fêtes ?

publié le 24/12/2020 à 18:10

Les fêtes de fin d'année présentent un risque conséquent en pleine pandémie de coronavirus. Ce jeudi 24 décembre, il sera possible de rendre visite à sa famille ou ses amis sans restriction liée au couvre-feu. Ce ne sera pas le cas pour le Nouvel An, mais nul doute que certains dérogeront à la règle pour célébrer la fin de l'année 2020.

Pour éviter un rebond potentiel de l'épidémie à la suite des fêtes de fin d'année, il est vivement recommandé de se faire dépister après ces réunions. C'est d'ailleurs ce que préconisait la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, au micro de France Inter, qui demande aux Franciliens d'"aller se faire tester massivement, parce que les gens auront vu leurs proches".

Il est totalement inutile d'aller se faire dépister le 25 ou le 26 décembre, au lendemain du repas de Noël. Avec ou sans symptôme, il faut attendre entre 5 jours et une semaine pour que le résultat du test soit le plus fiable possible. Ainsi, il est recommandé de se faire tester entre le 30 décembre et le 2 janvier pour ceux qui ont fêté Noël en famille et entre le 7 et le 9 janvier pour celles et ceux qui célébreront du Nouvel An.

À la réception des résultats

La durée d'attente des résultats varie selon le moyen de dépistage choisi. Pour un test antigénique, une demi-heure suffira alors que pour un test PCR il faut attendre environ 24 heures. Dans ce dernier cas, il faut alors s'isoler pour éviter de potentiellement contaminer quelqu'un d'autre.

Si le résultat est négatif, alors pas de soucis. Dans le doute, attention à ne pas trop rentrer en contact avec des personnes fragiles. Si le test est positif, alors un isolement à domicile devra être mis en place pendant 7 jours.