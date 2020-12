Coronavirus : pourquoi le nombre de tests PCR est en chute libre

publié le 09/12/2020 à 17:11

Alors que le reflux de la seconde vague de l'épidémie de Covid-19 en France marque le pas depuis quelques jours, la priorité est au dépistage pour débusquer les malades asymptomatiques, qui contaminent beaucoup de personnes sans le savoir. Or, les laboratoires sont face à un paradoxe : ils sont beaucoup moins sollicités.

Il y a actuellement deux fois moins de tests PCR réalisés par rapport à début novembre. Le confinement mis en place depuis le 29 octobre en est bien sûr la cause principale : on voit moins de monde, on prend moins de risques, et lorsqu'on est malade, on contamine moins de personnes.

Fin octobre, quand on attrapait la Covid, il y avait ensuite six ou sept personnes en moyenne considérées comme cas contact, et qui devaient aller se faire tester ; aujourd’hui, c’est seulement deux ou trois en moyenne.

Une autre explication est la généralisation des tests antigéniques, disponibles en pharmacie ou chez le médecin : 25.000 sont réalisés chaque jour en moyenne. Mais les laboratoires craignent de connaître un nouvel afflux juste avant les fêtes : selon un sondage Ifop, 26% des Français envisagent de faire un test PCR deux ou trois jours avant Noël. Sauf que ce sera impossible ! Sur un délai si court, seule 5 à 10% de la population pourra être testée.