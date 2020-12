Noël : ce qu'on peut et ne peut pas faire ce 24 décembre

publié le 24/12/2020 à 12:36

Les Français, tout comme le monde entier, s'apprêtent à vivre un Noël sous les couleurs du coronavirus, en espérant que ce soit le dernier de la sorte. Depuis le 15 décembre, le confinement a laissé place à un couvre-feu entre 20h et 6h. Le gouvernement a toutefois autorisé une exception concernant le réveillon de Noël, qui "occupe une place à part", selon Jean Castex.

Aucune limite de déplacement n'a été mise en place par le gouvernement non plus, tout le monde pourra donc se déplacer n'importe où dans le territoire ce jeudi 24 décembre sans avoir besoin d'attestation de déplacement après 20h. Il sera également possible de se rendre dans les lieux de culte ce soir. Le protocole sanitaire reste inchangé pour l'occasion, les fidèles auront accès à 1 siège sur 3 et 1 rang sur 2, devront porter un masque et faire usage de gel hydroalcoolique.

Ce jeudi a tout d'une journée normale, sans restriction particulière, excepté le port du masque. Le gouvernement s'est permis de nombreux assouplissements contrairement à certains de nos voisins européens. Ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser sa garde face à la pandémie. Plusieurs recommandations sont à suivre afin d'éviter un retour en force du virus, notamment la règle de six adultes à table maximum, sur laquelle le Premier ministre insiste.