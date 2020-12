publié le 24/12/2020 à 07:30

Vous n'êtes peut-être pas en vacances et avez prévu de vous déplacer en fin de journée, ou alors vous n'avez pas encore fini vos achats de Noël. En ce jour de réveillon, faut-il respecter le couvre-feu fixé à 20h ? Faut-il avoir une attestation pour se déplacer ? Pas de panique, ce vendredi 24 décembre est une exception.

Pour Jean Castex, Noël "occupe une place à part" dans nos vies. Ainsi, le Premier ministre autorise les déplacements en ce vendredi 24 décembre. L'attestation n'étant plus obligatoire en journée depuis le 15 décembre, vous pouvez vous déplacer librement pour finir vos achats ou rejoindre vos proches à la dernière minute. Une règle seulement : "pas plus de six adultes à la fois". Et si les déplacements sont autorisés, les rassemblements sur la voie publique demeurent quant à eux interdits.

La France étant sous un régime de couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin, exceptionnellement, il n'a pas lieu aujourd'hui. Aucun contrôle ne seront faits donc, à part peut-être pour l'alcoolémie. Attention cependant le 25 décembre, car le couvre-feu sera de nouveau en vigueur. Le réveillon de Noël n'est qu'une parenthèse dans les règles sanitaires, qui s'appliqueront au moins jusqu'au 20 janvier.