Coronavirus : pourquoi le masque est obligatoire à 11 ans, et pas avant

publié le 27/08/2020 à 07:05

À la rentrée, tous les enfants de 11 ans et plus devront porter un masque. Ce sera "une fourniture comme une autre", a prévenu Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale.

Même si Jean-Michel Blanquer n'exclut pas que l'obligation soit étendue plus tard à des enfants plus jeunes; en CM1 et en CM2, le masque n'est pour l'instant pas recommandé aux élèves de primaire. Même chose dans les transports, tous les lieux publics clos et dans les rues de certaines villes : c'est aussi l'âge de 11 ans qui a été retenu.

Cette recommandation suit plus ou moins celle de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui recommande le masque aux enfants de 12 ans et plus, dans les mêmes conditions que pour les adultes. Pour les enfants de 6 à 11 ans, elle estime que la décision de leur faire porter un masque peut être justifiée en cas de "transmission intense" du virus dans la zone ou si l'enfant côtoie des personnes fragiles, et si l'enfant est en capacité d'utiliser le masque "correctement et en toute sécurité".

En dessous de 5 ans, le masque n'est pas recommandé

En France, le Haut Conseil de la santé publique recommande de proposer le masque "à ceux qui sont en âge de l'accepter et d'en respecter les règles d'utilisation". En effet, le problème de faire porter un masque à un enfant trop jeune est qu'il va le toucher, l'enlever, et ainsi le rendre inefficace.

À l'école, cette recommandation se justifie aussi par le fait que selon les dernières études en date, les enfants se transmettent peu le virus entre eux. Ils transmettent en revanche le virus aux adultes, et les adultes peuvent les contaminer. C'est pourquoi tous les adultes doivent porter un masque.

En dessous de 5 ans en revanche, le port du masque ne doit pas être obligatoire selon l'OMS, pour "la sécurité et l’intérêt global de l’enfant". En effet, les enfants de moins de 5 ans ne sont généralement pas capable de respecter les règles du port du masque, et peuvent être gênés pour communiquer par exemple. Par ailleurs, se pose aussi la question pour les enfants en bas-âge d'éventuelles conséquences sur leur développement.

Enfin, en dessous de 3 ans, le port du masque est prohibé. Les tout-petits risquent en effet de s'étouffer avec un masque.