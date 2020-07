publié le 18/07/2020 à 17:10

Jean Castex a annoncé que le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics clos dès "la semaine prochaine". Une mesure visant à enrayer la propagation du virus, qui connait un léger regain dans certaines régions. Le masque est effectivement un des outils barrière les plus efficaces contre la propagation du coronavirus... à condition de bien savoir l'utiliser.

Il y a en effet plusieurs choses à ne pas faire avec un masque de protection. D'abord, assurez-vous que le masque que vous souhaitez porter est en bon état. Lavez-vous bien les mains avant de l'utiliser et assurez vous qu'aucun cheveu ou poil ne se trouve entre le masque et votre peau. Le port de la barbe est donc déconseillé pour une utilisation plus efficace.

Ajustez-le pour qu'il recouvre le nez, la bouche ainsi que le menton. S'il y a une petite barrette nasale, assurez vous qu'elle épouse bien la forme de votre nez et faites descendre la partie basse du masque sous votre menton, sans pour autant découvrir votre nez. Le masque doit couvrir toute cette surface, du nez au menton pour être efficace.

Comme une démonstration vaut mieux que des longs discours, voici un tuto vidéo, pour vous aider à bien mettre votre masque de protection.

> Tuto: comment bien mettre son masque ? | AFP

Pas de d'alcool ou de javel

Pour rappel, un masque chirurgical jetable n'est utilisable qu'une fois, et doit être changé au bout de 4 heures. Ces 4 heures ne sont pas forcément consécutives, mais si vous décidez d'enlever puis remettre votre masque, veillez à bien vous laver les mains et à accrocher votre masque afin qu'il ait le moins de contacts possible avec d'autres surfaces.

Les masques en tissus réutilisables ont également une durée de vie limitée. Après chaque utilisation, vous devrez le laver en machine à au moins à 60°C. Enfin, pulvériser de l'alcool ou de la javel sur son masque ne sert à rien. La capacité de filtration du masque sera altéré, donc celui-ci deviendra inutilisable.