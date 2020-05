Coronavirus : les règles du masque à usage unique rappelées par Michel Cymes

publié le 29/05/2020 à 10:08

Si le port du masque est vivement encouragé, voire obligatoire dans l'espace public, et ce pour encore un certain temps, la question de l'entretien des masques à usage unique se doit d'être abordée. Petit rappel, le masque chirurgical est à usage unique : il faut le porter 4 heures et le jeter.

Dès que vous l’enlevez et le posez, où que ce soit, dès lors que vous le faites descendre sur votre menton ou remonter sur votre front, il devient inutilisable car potentiellement contaminé. Ça, c’est la théorie. Parce qu’en pratique, vous allez entendre parler de solutions.

Sauf que si ces solutions font pour l’instant l’objet de recherches et de vérifications, il n’y en a aucune qui soit conseillée par les autorités médicales. À chaque fois, il y a un conditionnel, un problème, une réserve. Et donc une bonne raison de choisir l’option poubelle plutôt que toute autre option.

D’abord il y a l’option du four, selon l’école de médecine de Standford, qui a fait le test : en passant les masques au four à 70 degrés pendant ½ heure, on parvient à le désinfecter. Mais inutile de se précipiter sur le four de sa cuisine : le test des Américains a été réalisé avec un four particulier que l'on ne trouve pas dans nos cuisines.

Micro-ondes et UV, à éviter

Selon UFC-Que Choisir qui a enquêté sur le four à micro-ondes, c’est sans doute efficace mais c’est déconseillé. D’abord parce qu’on ne sait pas combien de temps et à quelle température il faut mettre le masque. Ensuite parce qu’il y a, dans certains masques, une partie métallique. Et on ne met pas de métal dans un four à micro-ondes, sinon ça fait des étincelles cela risque d'endommager le masque et le four.

Il existe d’autres soi-disant recettes miracles. Les ultra-violets, par exemple. L’utilisation du rayonnement UV permettrait de désinfecter les masques. Les chercheurs ne cachent pas que les résultats sont prometteurs mais il y a, de leur propre aveu, deux réserves, et deux réserves de taille.

D'abord, il y a un risque de perte des capacités de filtration des masques à mesure qu’ils sont traités. Ensuite, personne ne dispose d'un dispositif ultra-violet à la maison. Et ne comptez pas sur le soleil pour faire le boulot, jusqu’à preuve du contraire, ça ne marche pas.

Et dans la série "mieux vaut prévenir que guérir", il y a aussi l’alcool et la javel. Tout le monde a entendu dire que l’alcool et la javel tuent le virus, néanmoins, rien ne sert de pulvériser ces produits sur un masque. Cela altère les capacités de filtration du masque et, même après plusieurs rinçages, les vapeurs du produit persistent. Leur inhalation peuvent irriter les voies respiratoires.