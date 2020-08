Coronavirus : dans quelles villes le port du masque en extérieur est-il obligatoire ?

publié le 14/08/2020 à 07:01

Paris, Marseille, Lille ... Le port du masque en extérieur s'impose petit à petit dans les principales communes du pays. Une mesure adoptée via des arrêtés préfectoraux ou municipaux, et qui cible généralement des rues où une distanciation d'un mètre au moins est impossible à maintenir avec les autres.

Angers est une des dernières additions à cette longue liste. À compter du lundi 17 août, le masque sera obligatoire dans le centre-ville de la commune de Maine-et-Loire ainsi que dans ces marchés en plein air, salons, foires en extérieurs, braderies et brocantes. Le mercredi 12 août, la préfecture de Loire-Atlantique a annoncé que cette obligation s'appliquerait également à Nantes. L'hypercentre de la ville ainsi que le bord d'Erdre sont concernés. Ce jeudi 13 août, la préfecture du Puy de Dôme a annoncé que le port du masque serait obligatoire à partir de samedi à Clermont-Ferrand, Riom, Montpeyroux et Le Mont-Dore.

Les deux villes du territoire les plus peuplées, Paris et Marseille, se sont aussi vues imposer le port du masque en ce mois d'août. Dans la capitale, où le seuil d'alerte a été dépassé, l'obligation concerne entres autres les quais de Seine et les parcs et jardins. À Marseille, il faut avoir le visage couvert pour aller, notamment, au Vieux-Port.

Troisième commune de France, Lyon devrait adopter sous peu une mesure similaire. C'est ce qu'a annoncé, le 12 août, l'adjointe au maire chargée de la Santé Céline de Laurens, ne précisant cependant pas les zones concernées où le calendrier d'application.

La liste provisoire des communes de plus de 100.000 habitants où le port du masque en extérieur est obligatoire : Paris, Marseille, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Bordeaux, Lille, Rennes, Grenoble, Angers, Nîmes, Le Mans, Brest, Tours, Amiens, Annecy, Perpignan, Boulogne-Billancourt, Orléans, Saint-Denis, Rouen, Montreuil, Caen, Nancy, Clermont-Ferrand.