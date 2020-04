publié le 01/04/2020 à 13:06

Certains proches de patients guéris du nouveau coronavirus Covid-19 hésitent à les récupérer à l'hôpital, ou craignent d'avoir à s'occuper d'eux. "Ce ne sont pas pestiférés", confiait un médecin sur RTL. Invitée, la professeur Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, rassure : "On considère que la période de contagion est de 15 jours après le début des symptômes."

"Deux jours après la fin des symptômes, le risque de contagion est extrêmement faible. On recommande à la personne de rester confinée 15 jours après le début des symptômes. Ensuite, il faut si possible porter un masque et bien respecter les gestes barrières."

"Les personnes qui ont été en réanimation, qui ont eu une infection particulièrement grave, sont plus à risque d'avoir une expression très importante du virus, reconnaît néanmoins la médecin. De là à dire qu'on reste contaminant pendant un mois, c'est plus une précaution que la réalité."

"Les masques FFP2 sont réservés aux soignants, rappelle la cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine. Le masque chirurgical est réservé aux patients avec des symptômes, aux soignants qui sont au contact et aux personnes qui ont un contact rapproché avec des personnes dont on ne sait pas si elles sont porteuses ou non. Mais porter dans la rue un masque quand on vaque à ses occupations ne sert à rien."