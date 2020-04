Coronavirus : la question des masques au cœur de la crise sanitaire

publié le 01/04/2020 à 07:27

16e jour de confinement en ce mercredi 1er avril et personne n’a vraiment le cœur faire des blagues aujourd’hui. Le virus a emporté Pape Diouf, seigneur du football et de Marseille. Malheureusement il va falloir s’habituer. Mais derrière ces personnalités emportées par le virus, combien de malades, amenés précipitamment à l’hôpital, et qui comprennent qu’ils ne verront peut être plus ceux qu’ils aiment ? Combien de soignants qui risquent leurs vies pour sauver les nôtres ?

Dans ce 15e épisode de RTL avec vous on se pose la question des masques, avec des infirmières qui témoignent. Comment une nation, une grande nation, peut-elle se dire "en guerre", et laisser ses soldats aller au combat sans armes et qui ont peur pour leur santé, celle des patients et celle de leurs proches ? Et cette question des masques ne concerne pas que les soignants mais tous les salariés qui doivent travailler dans des secteurs essentiels.

Et la question des masques se pose d'autant plus que visiblement certains Français, qui sont censés rester chez eux confinés, ont moins de mal que ces travailleurs essentiels à en trouver.

Heureusement, de grands groupes français se mobilisent pour produire au plus vite des masques de substitution.

