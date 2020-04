Coronavirus : "Pour aider, récupérez vos proches" guéris, demande un médecin

publié le 01/04/2020 à 11:13

Le sinistre bilan des décès liés au nouveau coronavirus s'alourdit chaque jour, mais il ne faut pas oublier que la plupart des malades guérissent. Or, plusieurs patients remis occupent toujours inutilement des lits. "On apprécie beaucoup les gens qui applaudissent tous les jours, merci beaucoup, mais vraiment pour aider, il faut récupérer vos proches", s'insurge le docteur Pierre Carlier, médecin à l'hôpital privé de Marne-la-Vallée.



"Ce que l'on constate depuis ce mardi 31 mars, c'est que les proches des patients sortants sont très réticents à récupérer les patients, explique le docteur Pierre Carlier. Hier, je n'ai pas pu faire sortir 5 patients à cause de cela."

"Par exemple, raconte le médecin, je n'ai pas pu faire sortir un patient de 80 ans très bien parce que sa femme était inquiète qu'il soit contaminant. Autre cas, une dame âgée fortement aidée par ses voisins : ces voisins ne veulent plus l'approcher et elle n'a plus d'aide."

"Ils sont considérés par les familles comme encore contagieux et cela, on ne peut rien promettre, reconnaît-il. On saura dans un an ça. Mais pour le moment, on a des patients dans les hôpitaux qui n'ont plus rien à y faire. Je demande aux proches de ne pas considérer ces patients comme pestiférés."